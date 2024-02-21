Премьер Албании пригласил Эрдогана принять участие в саммите по Украине

Премьер-министр Албании Эди Рама пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана принять участие в планирующемся в Тиране саммите по Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Премьер-министр Албании Эди Рама пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана принять участие в планирующемся в Тиране саммите по Украине с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Report , об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре, где находится с визитом.

"Я проинформировал президента Турции, что в ближайшие дни в Тиране вместе с президентом Зеленским мы проведем саммит стран Юго-Восточной Европы, куда приглашена и Турция. Я благодарен, что, несмотря на насыщенную повестку и невозможность физически находиться в Тиране, президент Эрдоган согласился выступить с обращением к саммиту путем прямого включения из своего офиса", - сказал Э.Рама.

Подтверждения с турецкой стороны относительно участия Эрдогана в этом мероприятии пока не поступало.