Премьер Албании: Европа способна восстановить мощь, опираясь на собственные ресурсы

Эди Рама: Европа способна восстановить мощь, опираясь на собственные ресурсы

Европа обладает необходимыми возможностями для возвращения былой мощи, полагаясь на собственные ресурсы.

Как передает корреспондент Report из Тираны, об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама, выступая на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества.

По его словам, Европа может восстановить былую мощь, опираясь на собственные ресурсы.

"Речь идет о возвращении и возрождении. Нам необходимо вернуться домой - в дом, наполненный мечтами о будущем, свободный от мифов прошлого. Дом, надежно защищенный, но вдохновленный не формой оружия, а воображением наших детей и отцов-основателей, к видению, которое мы обязаны воплотить в жизнь", - подчеркнул он.

По словам Рамы, безопасную и устойчивую Европу можно построить не только за счет инвестиций в оборону, но прежде всего за счет переосмысления собственного мышления и мировоззрения.