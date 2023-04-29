О нас

Премьер Албании: Эрдоган вносит особый вклад в развитие Турции

Премьер Албании: Эрдоган вносит особый вклад в развитие Турции Премьер-министр Албании Эди Рама дал высокую оценку лидерским качествам и политической деятельности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 16:57
Премьер Албании: Эрдоган вносит особый вклад в развитие Турции

Премьер-министр Албании Эди Рама дал высокую оценку лидерским качествам и политической деятельности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом, выступая на Дельфийском экономическом форуме в Греции, заявил албанский премьер-министр.

Э.Рама коснулся многих региональных вопросов, включая тему взаимоотношений с Турцией, и подчеркнул, что президент Эрдоган вносит особый вклад в развитие своей страны.

"Политика Эрдогана сильно изменила облик Турции. Конечно же, мнения могут отличаться, но я должен сказать, что поведение ЕС в отношении Анкары является весьма спорным",- отметил Рама.

Глава албанского правительства напомнил, что Евросоюз обещал Турции членство в ЕС после проведения ряда реформ, но в итоге Анкару "оставили за дверью". "При этом бесспорным является тот факт, что Турция - будь во главе ее Эрдоган или нет, важна с точки зрения безопасности Европы. Евросоюз должен всерьез воспринимать этот фактор",- подчеркнул политик.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Albaniyanın Baş naziri: “Ərdoğan Türkiyənin inkişafına xüsusi töhfə verir”
Версия на английском языке Albanian PM: Erdogan makes special contribution to Türkiye’s development

Самое важное

Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Турция была рядом с Азербайджаном и это придало нам дополнительные силы
29 апреля 2023 г. 14:05
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
29 апреля 2023 г. 10:54
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
Омбудсмен обратилась к мировой общественности в связи со взрывом мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 10:53
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
Флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агры даге, Муров даге, в горах Зангезура, Шуше
28 апреля 2023 г. 19:36
Азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди
Азербайджанские экоактивисты временно приостановили акцию протеста на дороге Лачын-Ханкенди
28 апреля 2023 г. 18:08
Президент и первая леди побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
ФотоПрезидент и первая леди побеседовали с офтальмологами, работавшими в одно время с академиком Зарифой Алиевой
28 апреля 2023 г. 16:15
В Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
ФотоВ Центре Гейдара Алиева состоялся концерт по случаю 100-летия академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 15:31
Президент Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 10:21
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Зарифы Алиевой
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю дня рождения Зарифы Алиевой
28 апреля 2023 г. 09:15
Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
Президент: Создание погранично-пропускного пункта на дороге Лачын-Ханкенди является суверенным правом Азербайджана
27 апреля 2023 г. 16:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi