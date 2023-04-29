Премьер Албании: Эрдоган вносит особый вклад в развитие Турции

Премьер-министр Албании Эди Рама дал высокую оценку лидерским качествам и политической деятельности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Премьер-министр Албании Эди Рама дал высокую оценку лидерским качествам и политической деятельности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом, выступая на Дельфийском экономическом форуме в Греции, заявил албанский премьер-министр.

Э.Рама коснулся многих региональных вопросов, включая тему взаимоотношений с Турцией, и подчеркнул, что президент Эрдоган вносит особый вклад в развитие своей страны.

"Политика Эрдогана сильно изменила облик Турции. Конечно же, мнения могут отличаться, но я должен сказать, что поведение ЕС в отношении Анкары является весьма спорным",- отметил Рама.

Глава албанского правительства напомнил, что Евросоюз обещал Турции членство в ЕС после проведения ряда реформ, но в итоге Анкару "оставили за дверью". "При этом бесспорным является тот факт, что Турция - будь во главе ее Эрдоган или нет, важна с точки зрения безопасности Европы. Евросоюз должен всерьез воспринимать этот фактор",- подчеркнул политик.