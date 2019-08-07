Премьер Афганистана: Теракт в Кабуле - попытка сорвать президентскую предвыборную кампанию

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрыв у полицейского участка на западе Кабула и назвал нападение попыткой сорвать подготовку к выборам президента страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
"Я решительно осуждаю сегодняшнюю террористическую атаку в Кабуле. Террористы преследовали своей целью помешать проведению президентской предвыборной кампании", - написал А.Абдулла на своей странице в Twitter.
По его словам, что афганские власти "непоколебимо привержены демократическому процессу".
"Позвольте нам решать проблемы путем переговоров, а не с помощью террористических атак", - добавил А.Абдулла.
Президентские выборы в Афганистане запланированы на 28 сентября 2019 года.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости