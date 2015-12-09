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    Премьер-министр: Турция перейдет на безвизовый режим с ЕС через 6-9 месяцев

    Мы начинаем новую эру отношений с ЕС

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в отношениях Анкары и ЕС началась новая эра. 

    Как сообщает Report, эти высказывания премьера передает агентство Reuters после его встречи с представителями западных СМИ в Стамбуле.

    "Мы начинаем новую эру отношений с ЕС. Я очень оптимистичен на этот счет, это очень хороший старт. Либерализация визового режима для турецких граждан и соглашение о реадмиссии будут завершены через шесть, максимум девять месяцев", - сказал он.

    Во вторник Давутоглу в парламенте заявил, что Турция намерена ускорить процесс евроинтеграции. "Полноправное членство в ЕС для нас очень важно. Мы ускорим переговорный процесс. Мы займемся нашей судебной системой. Мы реализуем наш национальный план по членству в ЕС, и с октября 2016 года граждане Турции смогут свободно ездить в Евросоюз", - сказал он.

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