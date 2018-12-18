Премьеров Греции и Македонии выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега выдвинуты на Нобелевскую премию мира в 2019 году.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник в Скопье Лауреат Нобелевской премии мира за 2015 год Уидед Бушамауи.Кандидатуры Ципраса и Заева выдвинуты в связи с соглашением между Скопье и Афинами о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония после более чем двадцати лет переговоров. Оглашение номинации торжественно прошло во вторник в университете ФОН в македонской столице. Номинанты на мероприятии не присутствовали."Во-первых, это будет решением для данного конфликта. Во-вторых, в настоящее время нам нужны хорошие новости, особенно в Европе. Вы знаете, что происходит каждый день, поэтому очень важно дать модель в Балканском регионе и показать, что диалог возможен, что мы можем найти решения для конфликтов", - заявила Бушамауи.
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