Премьеров Греции и Македонии выдвинули на Нобелевскую премию мира

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега выдвинуты на Нобелевскую премию мира в 2019 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник в Скопье Лауреат Нобелевской премии мира за 2015 год Уидед Бушамауи.