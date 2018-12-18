 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Премьеров Греции и Македонии выдвинули на Нобелевскую премию мира

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и его македонский коллега выдвинуты на Нобелевскую премию мира в 2019 году.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник в Скопье Лауреат Нобелевской премии мира за 2015 год Уидед Бушамауи.

    Кандидатуры Ципраса и Заева выдвинуты в связи с соглашением между Скопье и Афинами о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония после более чем двадцати лет переговоров. Оглашение номинации торжественно прошло во вторник в университете ФОН в македонской столице. Номинанты на мероприятии не присутствовали."Во-первых, это будет решением для данного конфликта. Во-вторых, в настоящее время нам нужны хорошие новости, особенно в Европе. Вы знаете, что происходит каждый день, поэтому очень важно дать модель в Балканском регионе и показать, что диалог возможен, что мы можем найти решения для конфликтов", - заявила Бушамауи.
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi