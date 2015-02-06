Премьера Великобритании критикуют за неучастие в дипломатической миссии Меркель и Олланда

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Канцелярии премьер-министра Великобритании пришлось выступить со специальным заявлением после того, как в стране зазвучали возмущенные голоса по поводу неучастия главы правительства Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона в поездке канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда в Киев и Москву, сообщает Report со ссылкой на The Guardian.

На Даунинг-стрит заявили, что участие Кэмерона в данной миссии было бы "дипломатически неуместно", и что Великобритания тем не менее играет активную роль в разрешении украинского кризиса.

Одним из тех, кто наиболее резко высказался в адрес Кэмерона, стал британский генерал Ричард Ширефф, до прошлого года занимавший высокий пост в НАТО. Выступая в эфире радиостанции BBC Radio 4, генерал заявил: "Это самый серьезный кризис, с которым столкнулась Европа, со времен ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году. Мы стоим перед угрозой тотальной войны".

"Великобритания является основным членом НАТО, ведущим членом ЕС, она является членом Совета безопасности ООН, и очень жаль, что весомый вклад, который британский премьер мог привнести в усилия по урегулированию этого кризиса, не находит места", - сказал сэр Ричард Ширефф.





