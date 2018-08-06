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    Премьер Японии выразил желание встретиться с главой КНДР

    © GGR Asia

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свое намерение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Взаимодействуя с международным сообществом, я должен сам встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном, провести с ним диалог и решить проблемы ядерного и ракетного оружия, проблему похищенных, строить новые японо-северокорейские отношения", - сказал премьер-министр.

    Вместе с тем, по его словам, в настоящее время нет никаких определенностей относительно сроков возможной встречи на высшем уровне с КНДР.

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