Премьер Японии выразил желание встретиться с главой КНДР

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Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свое намерение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Взаимодействуя с международным сообществом, я должен сам встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном, провести с ним диалог и решить проблемы ядерного и ракетного оружия, проблему похищенных, строить новые японо-северокорейские отношения", - сказал премьер-министр.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время нет никаких определенностей относительно сроков возможной встречи на высшем уровне с КНДР.