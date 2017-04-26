Премьер Японии уволил министра из-за пренебрежительного высказывания

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял отставку министра по делам восстановления после стихийных бедствий Масахиро Имамуры. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, о своей отставке журналистам сообщил сам министр после визита в канцелярию премьера.

Скандал разгорелся, когда Имамура заявил, что ущерб от разрушительного цунами 2011 года оценивается в 25 триллионов иен (около 227 миллиардов долларов), и добавил, что "хорошо, что это произошло в Тохоку, так как ближе к столице были бы совсем гигантские суммы".

Несмотря на то, что он сразу же извинился за свои слова, назвав их неуместными, оппозиция восприняла их как пренебрежение к жителям пострадавших префектур. Премьер-министр также был вынужден извиниться за высказывания Имамуры.

Еще один нелицеприятный инцидент случился три недели назад, когда Имамура заявил, что проблема возвращения эвакуировавшихся жителей после аварии на АЭС "Фукусима-1" — это "их личное дело". Кроме того, он потребовал от задавшего этот вопрос журналиста "заткнуться и никогда больше сюда не приходить".