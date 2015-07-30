Синдзо Абэ сомневается в необходимости ужесточения санкций против КНДР

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Японии Синдзо Абэ усомнился в необходимости увеличения санкционного давления на КНДР из-за нерешенного вопроса о гражданах Японии, похищенных в 1970–1980-е годы и удерживаемых в Северной Корее, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Абэ заявил, что необходимо "не упустить ту нить, которую едва удалось нащупать к настоящему времени".

Он также принес извинения в связи с тем, что за год, прошедший с начала расследования, похищенных не удалось вернуть в Японию.