​Премьер Японии наполовину обновил состав кабинета министров

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, сохранивший пост, объявил новый состав кабинета министров, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр (Синдзо) Абэ произвел перестановки в кабинете министров", — сказал генсек.

Ранее правительство на экстренном заседании в полном составе подало премьер-министру Абэ прошения об отставке в связи с необходимостью формирования нового кабмина. Необходимость обновить состав возникла после того, как в конце сентября Абэ был переизбран на пост лидера правящей партии на новый срок, что автоматически позволяет ему возглавлять правительство страны еще три года.

Из 19 министров девять сохранили за собой свои посты. В новом кабинете министров — три женщины. Десять министров, которые впервые войдут в состав правительства, должны, по замыслу премьера, стать знаком обновления кабинета.