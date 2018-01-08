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    Премьер Венгрии назвал беженцев "мусульманскими захватчиками"

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал прибывающих в Европу беженцев "мусульманскими захватчиками" и заявил, что его страна не намерена в будущем принимать мигрантов. Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом Орбан заяввил изданию Welt.

    По мнению главы венгерского правительства, приток мусульманского населения приведет к появлению "параллельных сообществ" внутри государства.

    "Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков", — зсказал венгерский премьер. 

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