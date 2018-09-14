Премьер Венгрии: Карательные меры ЕС не представляют ни малейшей опасности для нас

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Дисциплинарное взыскание, которое ЕС может наложить на Венгрию, не представляет "ни малейшей опасности".

Как передает Report со ссылкой на венгерскую газета Hungary Today, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, претензии стран Евросоюза к Венгрии связаны с миграционной политикой страны.

"Их план состоит в том, что если они не смогут заставить Венгрию впустить мигрантов, они лишат страну права контролировать свои границы", - сказал Орбан.

Он также выразил мнение, что страны Евросоюза хотят "заклеймить" Венгрию и "сломить ее сопротивление".

Орбан подчеркнул, что проект дисциплинарного наказания в отношении Венгрии не содержит каких-либо санкций.

Ранее ЕС проголосовал за применение "карательных мер" в отношении этой страны.