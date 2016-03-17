Премьер: В 2017 году Черногория станет полноправным членом НАТО

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Власти Черногории рассчитывают, что страна станет полноправным членом НАТО уже в середине 2017 года. Об этом заявил премьер-министр страны Мило Джуканович в интервью телеканалу "Дождь".

"Мы можем реально ожидать, что к середине 2017 года Черногория станет полноправным членом НАТО", — сообщил он.

Он отметил, что решение Черногории стать полноправным членом НАТО не направлено против российских интересов, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

Джуканович добавил, что Черногория имеет право "сама определять свой путь в будущее".

Ранее постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что прием Черногории в альянс может стать ошибкой.