Премьер Турции сравнил действия Израиля в отношении Палестины с терактами в Париже

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сравнил политику главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху с недавними терактами исламистов в Париже.

"Насколько являются преступлением против человечества террористические расправы в Париже, настолько же ими являются и бомбардировки детей на пляже в секторе Газа, операции правительства под руководством Нетаньяху по уничтожению тысяч домов, нападение на гуманитарный конвой Турции и убийство ее граждан в международных водах. Им от этого не отвертеться", - заявил Давутоглу журналистам в Анкаре перед вылетом в Брюссель.

"Правительство (Израиля) сделало уже естественными убийства палестинцев при любой возможности", - указал премьер Турции.

7 января было совершено вооруженное нападение на редакцию сатирического еженедельника "Charlie Hebdo" в Париже. В результате погибли 12 человек , еще 11 человек получили ранения.