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    Премьер Турции: Совершивший теракт в Стамбуле смертник входил в ИГ

    Мы знаем, что осуществивший этот теракт иностранец - член ИГ

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Террорист-смертник, осуществивший теракт в Стамбуле, где погибли десять человек и 15 получили ранения, является членом террористической группировки "Исламское государство".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу журналистам в Анкаре во вторник.

    "Мы знаем, что осуществивший этот теракт иностранец - член ИГ. Хочу подчеркнуть, что мы будем и дальше решительно продолжать борьбу с этой группировкой", - сказал Давутоглу. Трансляцию вел телеканал CNN Turk.

    Мощный взрыв прогремел во вторник утром в районе площади Султанахмет рядом с трамвайной остановкой в момент, когда там находилась группа туристов. По данным властей, десять человек (все являются иностранными) погибли, 15 человек ранены.

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