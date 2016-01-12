Премьер Турции: Совершивший теракт в Стамбуле смертник входил в ИГ

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Террорист-смертник, осуществивший теракт в Стамбуле, где погибли десять человек и 15 получили ранения, является членом террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу журналистам в Анкаре во вторник.

"Мы знаем, что осуществивший этот теракт иностранец - член ИГ. Хочу подчеркнуть, что мы будем и дальше решительно продолжать борьбу с этой группировкой", - сказал Давутоглу. Трансляцию вел телеканал CNN Turk.

Мощный взрыв прогремел во вторник утром в районе площади Султанахмет рядом с трамвайной остановкой в момент, когда там находилась группа туристов. По данным властей, десять человек (все являются иностранными) погибли, 15 человек ранены.