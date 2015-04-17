Премьер Турции призвал Европарламент обдумать судьбу индейцев, а не "геноцид армян"

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу предложил Европарламенту, принявшему резолюцию о т.н. "геноциде армян", озаботиться судьбой уничтоженных при колонизации индейцев, австралийских аборигенов и африканских племен, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"При беседе с главой ЕП Мартином Шульцем я призвал его посмотреть на историю. Куда делись большинство племен Африки после европейской колонизации, где австралийские аборигены, где индейцы, почему они были уничтожены и исчезли из истории? Постоянно ставить перед Турцией армянский вопрос - это отражение ксенофобии, такое же как попытка возложить на всех мусульман ответственность за преступления ИГ", - заявил Давутоглу журналистам в пятницу, комментируя резолюцию ЕП о т.н. "геноциде армян".

Премьер подчеркнул, что Турция разделяет боль армян в связи с трагедией 1915 года, но не поддастся политическому давлению.

"Мы тысячу лет жили вместе с армянами, у нас в стране никогда не было гетто, в отличие от Европы. Турция готова развивать с Арменией добрососедские отношения, но для этого Армения должна сделать шаг навстречу Азербайджану (по карабахской проблеме - ред.)", - добавил Давутоглу.