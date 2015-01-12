Премьер Турции отверг упреки в том, что его страна плохо борется с терроризмом

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу отверг упреки в том, что его страна прилагает недостаточно усилий, направленных на борьбу с терроризмом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, премьер заявил об этом в Берлине, где находится с визитом, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Не нужно обвинять Турцию неоправданно", - сказал он, добавив, что "мы с этим соглашаться не будем". По его словам, немецкие и турецкие официальные инстанции тесно сотрудничают. Турция "по-прежнему готова к любому взаимодействию на уровне спецслужб".

Ангела Меркель назвала Турцию "союзницей по борьбе с терроризмом". "У нас иногда проявляются различные нюансы в точках зрения", - отметила она. "Однако это не отменяет того, что мы плечом к плечу ведем борьбу против терроризма".

Ахмет Давутоглу подтвердил, что спутница одного из парижских террористов за несколько дней до совершения ими преступлений во французской столице въехала в Турцию. По его данным, террористка прибыла туда самолетом из Мадрида. Как сообщается, теперь она находится в Сирии.