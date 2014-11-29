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    Премьер Тайваня ушел в отставку из-за поражения своей партии на выборах

    Про-китайская «Гоминьдан» проиграла выборы «Демократической прогрессивной партии»

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Возглавляющий правительство Тайваня премьер Цзян Ихуа подал в отставку после того, как его партия «Гоминьдан» потерпела поражение на выборах в местные органы власти. Об этом сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Выступая на пресс конференции, Цзян Ихуа сообщил, что берет на себя политическую ответственность за поражение партии и потому уходит со своего поста. Про-китайская «Гоминьдан» проиграла выборы «Демократической прогрессивной партии» в пяти из шести специальных муниципалитетов Тайваня.

    В своем выступлении он также поздравил оппозицию, возглавляемую Ко Вэнь-цзе, с победой на выборах.

    Демократическая прогрессивная партия Тайваня выступает за официальное признание независимости острова от материкового государства в отличие от коалиции во главе с Гоминьданом, ратующей за воссоединение остарова с КНР.

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