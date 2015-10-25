Премьер Словении предупредил об угрозе развала ЕС из-за мигрантов

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Если в ближайшее время не решить проблему с мигрантами, то Евросоюзу может грозить развал, заявил премьер-министр Словении Миро Церар перед открытием встречи стран центральной Европы и Балкан, организованной Еврокомиссией.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, премьер выразил надежду на то, что нынешний европейский мини-саммит "примет конкретный план срочных действий". Без такого плана, предупредил Церар, многие государства будут вынуждены принимать собственные меры.

"Я буду вынужден принять все меры для защиты безопасности Словении (...) . Если мы не найдем общего решения, это будет концом ЕС и концом самой Европы", - подчеркнул словенский премьер.

В переговорах принимают участие 10 стран-членов ЕС и три государства, которые не входят в Союз. Однако на встрече отстуствуют представители Турции.

"Сегодня переговоры проводят страны, который стали коридором для потока мигрантов. Но в конце этого коридора есть вход", - отметил греческий премьер Алексис Ципрас.

В попавшем в руки журналистов предварительном варианте итогового заявления говорится о необходимости перестать приглашать мигрантов, не посоветовавшись с соседними странами.

Также в проекте соглашения говорится о необходимости укрепить границы Греции силами ЕС и направить еще 400 пограничников на помощь Словении.

В прошлые выходные Венгрия объявила о закрытии границ с Сербией и Хорватией. В результате за прошлую неделюю в Словению прибыло более 58 тысяч нелегалов, которые теперь ждут возможности двигаться дальше в Западную Европу.

Правительство Словении обвинило Хорватию в том, что она специально переправляет мигрантов в соседнюю страну. В ответ хорваты заявили, что у них нет другого выхода, так как Любляна принимает гораздо меньше нелегалов, чем должна.

Опасаясь, что Германия - основная цель мигрантов - закроет свои границы, Сербия, Болгария и Румыния пригрозили, что поступят именно так.