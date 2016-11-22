Премьер Словакии: Brexit должен быть предупреждением странам ЕС

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Brexit должен стать болезненным не для Евросоюза, а для Британии, чтобы служить своего рода предупреждением для остальных стран, входящих в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в Братиславе премьер Словакии Роберт Фицо.

Словакия до 31 декабря этого года председательствует в ЕС.

"Для кого Brexit должен быть болезненным? Для нас, Евросоюза? Разве мы выгнали Британию?", - заявил Фицо, которого цитирует портал Echo24.

По словам премьера, самой большой неудачей в этой ситуации для Евросоюза может стать то, что победителем в переговорах по Brexit станет Великобритания. "Это будет наилучшим примером для других государств-членов ЕС, чтобы задумались о том, как в будущем принять свое собственное решение в виде неких референдумов", - полагает Фицо.

Словацкий премьер считает, что нельзя допустить, чтобы Лондон при переговорах о новых взаимоотношениях с Евросоюзом после Brexit выбирал для себя одни выгоды, а более плохое откладывал для ЕС.