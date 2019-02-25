Премьер Швеции отказался впускать в страну воевавших в Сирии граждан

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Глава правительства Швеции Стефан Левен выступил против приема в страну граждан, ранее воевавших в Сирии на стороне террористов ИГИЛ.

"Швеция и Министерство иностранных дел с 2011 года предостерегали от поездок в этот регион. Те, кто несмотря на это отправился туда, не могут рассчитывать на консульскую помощь", — сказал премьер-министр в интервью телеканалу SVT.

Однозначного решения правительства Швеции относительно детей, рожденных в Сирии от шведских подданных, пока нет, отметил премьер.

Однако политик подчеркнул, что выступает против лишения воевавших в Сирии людей гражданства страны, поскольку это "противоречит международному законодательству".

По данным спецслужб Швеции, за 2017 год из страны выехало на Ближний Восток около 300 человек.