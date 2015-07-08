Премьер Сербии приедет в Сребреницу на труарную церемонию

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Сербии Александр Вучич намерен приехать в Сребреницу 11 июля, чтобы принять участие в траурных мероприятиях в память о жертвах резни 1995 года, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

"Пришло время показать, что мы готовы к примирению и готовы склонить наши головы перед жертвами нашего народа", - сказал Вучич журналистам.

Ранее во вторник Совет Безопасности ООН отложил на один день голосование по принятию резолюции о признании трагедии в Сребренице геноцидом.

11 июля 1995 года Сребреница была захвачена в ходе наступления армии боснийских сербов. По мнению экспертов, были убиты около 8 тыс. боснийских мужчин-мусульман.