Премьер-министр Сербии раньше времени покинул траурную церемонию в Сребренице

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Сербии Александр Вучич раньше времени покинул траурную церемонию в Сребренице.

Как сообщает Report, информацию распространило BBC.

По информации, А.Вучич пришлось покинуть траурную церемонию после того, как из толпы в него полетели камни и бутылки.

Сербская делегация спешно покинула церемонию и направилась к припаркованным за кладбищем машинам.

Впервые кладбище в Сребренице посетил в 2010 году тогдашний президент Борис Тадич.

Отметим, что сегодня исполняется 20-ая годовщина убийства 8000 боснийских беженцев-мусульман.

По информации, траурную церемонию освещали 450 корреспондентов из 140 печатных органов. На мероприятии были представлены более 30-ти государств.

На церемонию также прибыли десятки государственных деятелей из разных стран мира, в том числе премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу и экс-президент США Билл Клинтон.