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    Премьер-министр Сербии раньше времени покинул траурную церемонию в Сребренице

    Сербская делегация спешно покинула церемонию и направилась к припаркованным за кладбищем машинам

    Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Сербии Александр Вучич раньше времени покинул траурную церемонию в Сребренице.

    Как сообщает Report, информацию распространило BBC. 

    По информации, А.Вучич пришлось покинуть траурную церемонию после того, как из толпы в него полетели камни и бутылки.

    Сербская делегация спешно покинула церемонию и направилась к припаркованным за кладбищем машинам.

    Впервые кладбище в Сребренице посетил в 2010 году тогдашний президент Борис Тадич. 

    Отметим, что сегодня исполняется 20-ая годовщина убийства 8000 боснийских беженцев-мусульман. 

    По информации, траурную церемонию освещали 450 корреспондентов из 140 печатных органов. На мероприятии были представлены более 30-ти государств.

    На церемонию также прибыли десятки государственных деятелей из разных стран мира, в том числе премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу и экс-президент США Билл Клинтон.

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