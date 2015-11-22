Премьер Сербии отказался принимать экономических мигрантов

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не будет принимать экономических мигрантов, в случае если их не начнут пускать на свою территорию Словения, Хорватия и Венгрия, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

«Если Словения, Хорватия и Венгрия не принимают экономических мигрантов, этого не будет делать и Сербия», — сказал он.

Данное заявление Вучич сделал в рамках совместного выступления с председателем Европейского совета Дональдом Туском в рамках его визита в Белград.