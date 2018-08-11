Премьер Румынии потребовала от спецслужб отчет об организаторах беспорядков

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Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Премьер Румынии Виорика Данчилэ осудила насильственные действия во время антиправительственного митинга в Бухаресте и потребовала от спецслужбы отчет об организаторах беспорядков, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Премьер Виорика Данчилэ потребовала, чтобы румынская Служба информации в срочном порядке предоставила отчет с указанием лиц, которые готовили и осуществляли действия насильственного характера", - говорится в сообщении кабмина.

Премьер осудила беспорядки во время митинга. Глава правительства надеется, что правоохранительные органы привлекут к ответственности всех виновных.

"Отчеты Министерства внутренних дел показывают, что насилие было спровоцировано организованными группами, которые атаковали жандармов и уничтожили общественное имущество, чтобы устроить конфликт между мирными протестующими и органами правопорядка", — отмечается в сообщении кабмина.

Отметим, что массовый митинг в Бухаресте накануне завершился беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них госпитализированы, в том числе 11 жандармов. Митингующие требовали роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создания однопалатного парламента из 300 сенаторов, 100 из которых были бы представителями диаспоры (румын из Франции, Италии, ФРГ, США и других стран).