Премьер Новой Зеландии: Ущерб от землетрясения исчисляется миллиардами долларов

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки сообщил о значительном инфраструктурном ущербе, причиненном восточным районам страны произошедшим минувшей ночью мощнейшим землетрясением, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Там царит полное опустошение, думаю, потребуются месяцы работы для того, чтобы все восстановить", - сообщил глава правительства журналистам после того, как он вместе с министром обороны Джерри Браунли облетел на вертолете районы восточного побережья острова Южный, расположенные неподалеку от эпицентра землетрясения.

По мнению Джона Ки, для восстановления экономической структуры этих районов, "вероятно, потребуются миллиарды долларов".

В понедельник сразу после полуночи по местному времени на острове Южный примерно в 90 км к северу от Крайстчерча произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5. В течение всего дня Национальная сейсмологическая служба зарегистрировала сотни афтершоков.

Согласно поступающей информации, два человека погибли. "Полагаю, что масштабы ущерба будут больше, чем нам пока известно", - предупредил новозеландский премьер, который в связи со стихийным бедствием отменил планировавшийся визит в Аргентину. Он также сообщил, что пока не знает, сможет ли принять участие в предстоящем 19-20 ноября саммите АТЭС в Лиме (Перу).