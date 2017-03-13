Премьер Нидерландов не будет извиняться перед Турцией

© Courtesy İmage

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что он не будет приносить извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Wakker Nederland.

«Я собираюсь поспособствовать деэскалации напряженности, но не извиняться», — заявил он.

«Не может быть и речи об извинении, они должны бы извиниться за то, что сделали вчера», — добавил Рютте

Кроме того, Рютте добавил, что задавшие ему вопрос об извинениях журналисты «сходят с ума».