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    ​Премьер-министры Казахстана и Турции обсудили двусторонние отношения

    Давутоглу находится с визитом в Астане

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Казахстана Карим Масимов и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обсудили вопросы двусторонних, а также международных отношений, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Давутоглу находится с визитом в Астане. В субботу также ожидается его встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Планируется, что Назарбаев и Давутоглу обсудят развитие двусторонних отношений, уделив особое внимание торгово-экономической, транзитно-транспортной и энергетической сферам.

    "Мы сейчас с вами в узком составе обменялись вопросами двусторонних отношений, региональных, международных отношений", - сказал Масимов на переговорах в расширенном составе.

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