​Премьер-министры Казахстана и Турции обсудили двусторонние отношения

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Казахстана Карим Масимов и премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу обсудили вопросы двусторонних, а также международных отношений, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Давутоглу находится с визитом в Астане. В субботу также ожидается его встреча с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Планируется, что Назарбаев и Давутоглу обсудят развитие двусторонних отношений, уделив особое внимание торгово-экономической, транзитно-транспортной и энергетической сферам.

"Мы сейчас с вами в узком составе обменялись вопросами двусторонних отношений, региональных, международных отношений", - сказал Масимов на переговорах в расширенном составе.