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    Премьер-министра Великобритании обвинили в расизме и враждебном отношении к мигрантам

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/  Лейбористская партия Великобритании раскритиковала политику Терезы Мэй, обвинив премьер-министра в расизме и враждебном отношении к мигрантам.

    «Политика, которую она воплощала в жизнь, негативным образом отразилась на людях из стран Содружества,  и если посмотреть на то, что представляет из себя расизм на государственном уровне, то этим и является политика, которую она сейчас реализует», — сказала теневой министр по делам женщин и равных возможностей в кабинете лейбористов Даун Батлер в эфире телеканала Sky News, передает Report со ссылкой на ТАСС.  

    Ранее на неделе разразился скандал в связи с возможной депортацией жителей Карибского региона, проживших в Великобритании десятки лет. Граждане Ямайки, прибывшие в Королевство в 1948 году на самолете «Виндраш Эмпайр» (Windrush Empire), а после и выходцы из других стран, восполнили нехватку рабочей силы в стране. В 1971 году они получили право оставаться на территории Британии бессрочно.

    Однако в 2012 году после ужесточения законодательства многие из так называемого поколения Виндраш были объявлены незаконными мигрантами, а значит, им грозила депортация.

    Ответственность за дальнейшую судьбу людей глава Лейбористской партии Джереми Корбин возложил на премьер-министра.

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