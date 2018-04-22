Премьер-министра Великобритании обвинили в расизме и враждебном отношении к мигрантам

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Лейбористская партия Великобритании раскритиковала политику Терезы Мэй, обвинив премьер-министра в расизме и враждебном отношении к мигрантам.

«Политика, которую она воплощала в жизнь, негативным образом отразилась на людях из стран Содружества, и если посмотреть на то, что представляет из себя расизм на государственном уровне, то этим и является политика, которую она сейчас реализует», — сказала теневой министр по делам женщин и равных возможностей в кабинете лейбористов Даун Батлер в эфире телеканала Sky News, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее на неделе разразился скандал в связи с возможной депортацией жителей Карибского региона, проживших в Великобритании десятки лет. Граждане Ямайки, прибывшие в Королевство в 1948 году на самолете «Виндраш Эмпайр» (Windrush Empire), а после и выходцы из других стран, восполнили нехватку рабочей силы в стране. В 1971 году они получили право оставаться на территории Британии бессрочно.

Однако в 2012 году после ужесточения законодательства многие из так называемого поколения Виндраш были объявлены незаконными мигрантами, а значит, им грозила депортация.

Ответственность за дальнейшую судьбу людей глава Лейбористской партии Джереми Корбин возложил на премьер-министра.