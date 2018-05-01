Премьер-министр Венгрии представил состав нового правительства

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил членам правящей коалиции из партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии состав нового правительства страны, в котором появятся пять новых министров.

Как передает Report, об этом сообщило во вторник венгерское агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского кабинета министров Берталана Хаваши.

Новые министры будут приведены к присяге на учредительном заседании Государственного собрания (парламента) 8 мая. Глава парламентской фракции правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Гергей Гуляш станет министром в канцелярии премьер-министра, Антал Роган сохранит пост главы кабинета премьер-министра. Жольт Шемьен останется заместителем премьер-министра по вопросам диаспор за рубежом, министром внутренних дел - Шандор Пинтер, министром юстиции - Ласло Трочани, министром иностранных дел и внешнеэкономических связей - Петер Сийярто, министром по делам расширения АЭС "Пакш" - Янош Шули.

В правительстве также появятся новые лица и министерства.