Премьер-министр Великобритании прибыл в Бейрут c необьявленным визитом

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Утром 14 сентября премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон прибыл в Бейрут. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, визит главы британского правительства в Ливан не анонсировался по соображениям безопасности.

Как сообщают международные агентства со ссылкой на источники в Лондоне, Кэмерон планирует провести в Бейруте переговоры со своим ливанским коллегой Таммамом Саламом.

Кроме того, британский премьер планирует посетить лагерь сирийских беженцев в Ливане.

Ранее Кэмерон заявлял, что Великобритания окажет помощь беженцам из Сирии, но не намерена принимать "стихийных беженцев", самостоятельно перебирающихся через Средиземное море в Европу. Глава британского правительства говорил, что его страна поможет, прежде всего, тем сирийцам, которые находятся в лагерях беженцев на территории Турции, Иордании и Ливана.