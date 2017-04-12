Премьер-министр: В Ираке не будет военной базы США

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Размещение в Ираке военной базы США не является темой для обсуждения".

Как сообщает Report со ссылкой на канал Ulusalkanal, об этом заявил премьер-министр Ирака Гейдар аль-Ибади на пресс-конференции в Багдаде.

По его словам, в настоящее время в Ираке находится более 5200 американских солдат: "Мы отказались от создания в нашей стране военной базы США. Самолеты, связанные с коалицией, летят с территорий соседних стран. Раньше военными базами управляли США, а теперь - правительство Ирака. В Ираке находится более 5200 солдат США. Ни один из них не участвует в военных операциях на суше. Они консультируют, тренируют, служат бюрократическому аппарату".

Комментируя вывешивание на здании в Каркуке символа автономии курдов, Гейдар аль-Ибади отметил, что встретился с посетившей Багдад делегацией: "Я сказал им, что сейчас не время создавать напряженность. Создание проблем между общинами Каркука очень рискованно. Мое желание - решить проблемы со спорными регионами. Но это может решиться путем понимания и солидарности конституционным путем. У нас в руках золотая возможность решить вопрос прозрачно. Конфликт и восстания ни коим образом не могут помочь в решении вопроса. Можно ли провести референдум в Каркуке, городе часть которого находится под контролем ИГИЛ, а часть вынуждена была покинуть свои дома?"

Отметим, что в Каркуке состоится политический референдум с целью превратить город в курдскую автономию на севере Ирака.

Напомним, что Каркук - родина туркманов. Однако в последние сто лет имеющийся в регионе углеводород привлек сюда другие этнические группы, в том числе курдов. В регионе проживает этнический состав. Некоторые искажают историю, считая Каркук родиной других этнических групп.