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    Премьер-министр Турции встретился c вице-президентом США

    После встречи премьер Турции отправился в Нью-Йорк

    Баку. 10 ноября. REPORT/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым встретился c вице-президентом США Майком Пенсом.

    Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча состоялась в Белом Доме и продолжалась один час и 20 минут.

    На проходившей в закрытом для прессы формате встрече предположительно обсуждались вопросы поддержки YPG со стороны США (сирийское крыло ПКК, признанной террористической организацией как Турцией, так и США – Ред.), экстрадиции лидера ФЕТО Фетуллаха Гюлена (Анкара считает его идейным вдохновителем прошлогодней попытки госпереворота в Турции - Ред.) и визового кризиса между двумя странами.

    После встречи премьер Турции отправился в Нью-Йорк.

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