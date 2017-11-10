Премьер-министр Турции встретился c вице-президентом США

Баку. 10 ноября. REPORT/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым встретился c вице-президентом США Майком Пенсом.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, встреча состоялась в Белом Доме и продолжалась один час и 20 минут.

На проходившей в закрытом для прессы формате встрече предположительно обсуждались вопросы поддержки YPG со стороны США (сирийское крыло ПКК, признанной террористической организацией как Турцией, так и США – Ред.), экстрадиции лидера ФЕТО Фетуллаха Гюлена (Анкара считает его идейным вдохновителем прошлогодней попытки госпереворота в Турции - Ред.) и визового кризиса между двумя странами.

После встречи премьер Турции отправился в Нью-Йорк.