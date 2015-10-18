​Премьер-министр Словакии: без Башара Асада нельзя эффективно бороться против ИГИЛ

Баку. 18 октйабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к координации действий России и возглавляемой США коалиции в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил он в субботу вечером в интервью Словацкому радио.

"Самым разумным было бы координировать удары по целям ИГИЛ на территории Сирии. Если была успешной атака американцев на объекты ИГИЛ - хорошо, если добились успеха россияне - даю такую же оценку. Я не рассматриваю (борьбу против ИГИЛ) через идеологические линзы", - заявил он.

По словам Фицо, западная коалиция во главе с США должна наладить эффективное сотрудничество с Россией и отказаться от обвинений по поводу действий ВКС РФ. С ИГИЛ невозможно договориться путем переговоров, террористов можно остановить только силой, добавил он.

"Если существует единство в понимании, что необходимо наносить удары по ИГИЛ в Сирии, то я бы никого не обвинял", - сказал премьер.

Роберт Фицо считает, что значительную роль в борьбе с ИГИЛ играет президент Сирии Башар Асад. "Без Асада нельзя урегулировать внутриполитическую ситуацию в Сирии и эффективно бороться с ИГИЛ. Эта террористическая группировка представляет ныне наибольшую угрозу", - отметил глава правительства Словакии.