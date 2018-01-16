Премьер-министр Румынии подал в отставку

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Национальный исполком правящей в Румынии Социал-демократической партии проголосовал в понедельник на чрезвычайном заседании за лишение премьер-министра Михая Тудосе политической поддержки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpress.

По его данным, в результате Тудосе объявил, что покидает пост руководителя правительства. Временно исполнять обязанности премьера будет заместитель главы кабинета Паул Стэнеску.