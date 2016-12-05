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    Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку

    Работа в качестве премьера требовала жертвовать многим, в том числе собственной семьей

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки заявил, что уходит в отставку.

    Как передает Report, об этом он сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции, пишет The New Zealand Herald.

    Отмечается, что его объявление шокировало всех присутствующих. Как полагает газета, уйти в отставку Ки попросила его жена Брона.

    «Это тяжелейшие решение в моей жизни, и я не знаю, что буду делать дальше», — заявил Ки, отметив, что уходит по семейным обстоятельствам.

    По его словам, работа в качестве премьера требовала жертвовать многим, в том числе собственной семьей. Теперь Ки намерен отправиться в путешествие с супругой.

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