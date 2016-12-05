Премьер-министр Новой Зеландии уходит в отставку

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Новой Зеландии Джон Ки заявил, что уходит в отставку.

Как передает Report, об этом он сообщил в ходе еженедельной пресс-конференции, пишет The New Zealand Herald.

Отмечается, что его объявление шокировало всех присутствующих. Как полагает газета, уйти в отставку Ки попросила его жена Брона.

«Это тяжелейшие решение в моей жизни, и я не знаю, что буду делать дальше», — заявил Ки, отметив, что уходит по семейным обстоятельствам.

По его словам, работа в качестве премьера требовала жертвовать многим, в том числе собственной семьей. Теперь Ки намерен отправиться в путешествие с супругой.