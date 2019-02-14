Премьер-министр Нидерландов призвал Европу не жаловаться на Трампа, а работать с ним

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе интервью изданию El País призвал Европу прекратить жаловаться на американского лидера Дональда Трампа и начать с ним работать, передает Report.

«Хватит уже жаловаться на Трампа, (необходимо) начать работать с ним и воспользоваться его присутствием, например, в таких вопросах, как отношения с Китаем», — подчеркнул политик.

По словам Рютте, американский президент, в частности, прав в вопросе реформирования Всемирной торговой организации.