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    Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат переизбран на второй срок

    Возглавляемая им Лейбористская партия победила на досрочных выборах со значительным перевесом

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат переизбран на второй срок. Как сообщает Report со ссылкой на мальтийские СМИ, возглавляемая им Лейбористская партия победила на досрочных выборах  со значительным перевесом при 92-процентной явке избирателей. 

    "Совершенно ясно, что избиратели поддерживают взятый нами курс", — заявил 43-летний Мускат. 

    Его соперник, консервативная Националистическая партия Мальты во главе с лидером оппозиции Саймоном Бусуттилом, признала свое поражение.

    1 мая премьер-министр Мальты Джозеф Мускат объявил о проведении 3 июня досрочных парламентских выборов.

    Премьер-министр обвинял оппозицию в распространении лжи против него и подрыве политической и экономической стабильности Мальты.

    Следующие парламентские выборы должны были состояться в 2018 году.

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