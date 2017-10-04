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    Премьер-министр Канады едет на переговоры с Трампом

    Основной темой переговоров станут торговые отношения

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей недели в Вашингтоне. Основной темой переговоров станут торговые отношения.

    Как передает Report, со ссылкой на AFP, Трюдо намерен обсудить "международную безопасность и жизненно важные торговые и экономические отношения".

    После Вашингтона Трюдо поедет в Мексику.

    Канадские, мексиканские и американские торговые представители провели очередной раунд переговоров по соглашению NAFTA. Следующий раунд должен состояться 11 октября в Вашингтоне.

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