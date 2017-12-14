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    Премьер-министр Израиля: Стамбульская декларация ОИС нас не впечатлила

    Биньямин Нетаньяху: Многие страны признают Иерусалим столицей Израиля и переведут свои посольства в этот город© REUTERS/ Ronen Zvulun

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Эта декларация нас не впечатлила".

    Как сообщает Report со ссылкой на TRT, об этом на мероприятии в Западном Иерусалиме, организованном в честь сотрудников МОССАД, заявил премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Глава правительства, выражая отношение к итоговой декларации чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества от 13 декабря и признанию организацией Восточного Иерусалима столицей Палестины, отметил, что эти заявления не смогли их впечатлить: "В результате победит тот, кто прав. Многие страны признают Иерусалим столицей Израиля и переведут свои посольства в этот город. Палестинцы будут действовать лучше, если вместо того, чтобы совершать радикализм, примут эту реальность и будут работать на пути мира".

    Напомним, что 13 декабря в итоговой декларации саммита Восточный Иерусалим был признан находящейся под оккупацией столицей Палестины.

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