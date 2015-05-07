Премьер-министр Израиля добился коалиционного соглашения

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добился подписания коалиционного соглашения о формировании кабинета министров, cообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

В коалицию вошли партия "Ликуд", возглавляемая премьером, и крайне правая национально-религиозная партия "Еврейский дом".

Утвердить состав кабмина поможет минимальное преимущество сторонников Нетаньяху в новом составе парламента — в коалицию войдет лишь 61 из 120 депутатов кнессета.

Менее чем за два часа до истечения срока, отпущенного Биньямину Нетаньяху на то, чтобы сформировать коалицию, ему удалось договориться с партией "Байт Иегуди". В среду, 6 мая, около 23:00, Нетаньяху сообщил президенту Реувену Ривлину о том, что у него есть парламентское большинство в 61 голос.

Еще днем Биньямину Нетаньяху, ранее подписавшему коалиционные соглашения с партиями "Кулану", ШАС, "Яадут а-Тора", не хватало 8 мандатов. На переговорах с "Байт Иегуди" камнем преткновения стало требование Нафтали Беннета передать портфель министра юстиции Айелет Шакед, а также привести ее к присяге в числе первых 18 министров, для утверждения которых не требуется менять закон.