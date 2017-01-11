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    Премьер-министр Италии госпитализирован

    Глава правительства Италии перенес операцию

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Паоло Джентилони  доставлен в больницу после жалоб на недомогание по возвращении из поездки в Париж, сообщает Report со ссылкой на агентство ANSA.

    Накануне глава итальянского правительства встречался в Елисейском дворце с президентом Франции Франсуа Олландом.

    По возвращении в Рим Джентилони почувствовал легкое недомогание и прибыл в одну из лучших столичных больниц Gemelli, врачи которой заявили о необходимости сделать премьеру ангиопластику — небольшую операцию по реконструкции суженных или закупоренных периферических сосудов.

    Отмечается, что на данный момент состояние главы правительства не вызывает опасений и он находится в сознании.

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