Премьер-министр Италии госпитализирован

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Италии Паоло Джентилони доставлен в больницу после жалоб на недомогание по возвращении из поездки в Париж, сообщает Report со ссылкой на агентство ANSA.

Накануне глава итальянского правительства встречался в Елисейском дворце с президентом Франции Франсуа Олландом.

По возвращении в Рим Джентилони почувствовал легкое недомогание и прибыл в одну из лучших столичных больниц Gemelli, врачи которой заявили о необходимости сделать премьеру ангиопластику — небольшую операцию по реконструкции суженных или закупоренных периферических сосудов.

Отмечается, что на данный момент состояние главы правительства не вызывает опасений и он находится в сознании.