Президент Италии принял отставку премьера М.Ренци

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Маттео Ренци.
Об этом сообщил генеральный секретарь канцелярии главы государства Уго Дзампетти, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
М.Ренци прибыл в Квиринальский дворец - резиденцию президента - ровно в 19.00 по местному времени, встреча длилась около 40 минут.
Как пояснил секретарь, С.Маттарелла предложил М.Ренци продолжить выполнять свои обязанности для ведения "текущих дел".
По словам У.Дзампетти, в четверг глава государства начнет консультации со спикерами Палаты депутатов и Сената национального парламента Италии, а затем примет у себя делегации основных партий страны, чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса.
Как ожидается, консультации завершатся в субботу вечером.
Напомним, М.Ренци объявил о своем намерении уйти в отставку после того, как в минувшее воскресенье на референдуме большинство итальянцев отбросило инициированную им конституционную реформу.
Предполагалось, что М.Ренци покинет свой пост в понедельник, однако С.Маттарелла попросил премьера отложить отставку до принятия закона о госбюджете на 2017 год.
News DepartmentАвтор новости
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