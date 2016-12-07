Президент Италии принял отставку премьера М.Ренци

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра страны Маттео Ренци.

Об этом сообщил генеральный секретарь канцелярии главы государства Уго Дзампетти, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

М.Ренци прибыл в Квиринальский дворец - резиденцию президента - ровно в 19.00 по местному времени, встреча длилась около 40 минут.

Как пояснил секретарь, С.Маттарелла предложил М.Ренци продолжить выполнять свои обязанности для ведения "текущих дел".

По словам У.Дзампетти, в четверг глава государства начнет консультации со спикерами Палаты депутатов и Сената национального парламента Италии, а затем примет у себя делегации основных партий страны, чтобы найти выход из нынешнего политического кризиса.

Как ожидается, консультации завершатся в субботу вечером.

Напомним, М.Ренци объявил о своем намерении уйти в отставку после того, как в минувшее воскресенье на референдуме большинство итальянцев отбросило инициированную им конституционную реформу.

Предполагалось, что М.Ренци покинет свой пост в понедельник, однако С.Маттарелла попросил премьера отложить отставку до принятия закона о госбюджете на 2017 год.