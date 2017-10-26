Премьер-министр Ирака отверг предложение курдской автономии

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Федеральное правительство Ирака требует аннулировать итоги референдума о независимости в Иракском Курдистане. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр страны Хейдар аль-Абади во время визита в Тегеран.

"Мы примем только отмену референдума и соблюдение конституции", - сказал он.

Это первая официальная реакция Багдада в ответ на предложение курдской автономии заморозить результаты плебисцита и начать диалог.

25 сентября в Иракском Курдистане состоялся "референдум" о независимости этого автономного региона. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% его участников высказались за отделение от Ирака.