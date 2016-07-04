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    Премьер-министр Ирака объявил в стране трехдневный траур в связи с терактом в центре Багдада

    Oб этом сообшил телеканал Al Sumaria

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил в стране трехдневный траур в связи с терактом в центре Багдада, унесшим жизни более 160 человек. Как передает Report, об этом сообшил телеканал Al Sumaria.

    Автомобиль со взрывчаткой подорвался ночью в оживленном месте в районе Аль-Каррада. По последним данным местных чиновников, жертвами атаки стали 165 человек, еще 168 получили ранения.

    Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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