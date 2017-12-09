Премьер-министр Ирака объявил о полной победе над ИГ

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против группировки "Исламское государство" (ИГ) после восстановления контроля над всей границей с Сирией.

"Наши вооруженные силы установили полный контроль над иракско-сирийской границей и с этим мы заявляем об окончании войны против ИГ", - заявил премьер на пресс-конференции в субботу.

Он отметил, что враг пришел уничтожать цивилизацию, однако Ирак "победил благодаря единству и решительности", нанеся террористам поражение "в короткий срок".