Премьер-министр Ирака: На борьбу с ИГИЛ мы потратили 100 млрд долларов

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "На борьбу с ИГИЛ мы потратили 100 млрд долларов".

Как сообщает Report со ссылкой на ahaber, об этом заявил в своем выступлении в городе Кербела премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади.

Он также рассказал о кризисе, возникшем между центральной властью и Курдской автономной областью на севере страны. Премьер-министр отметил, что нет необходимости в посреднике для налаживания отношений между ними и курдским народом: "Обвинения в измене тех, кто не выходил против иракской армии (имеет ввиду вооруженный отряд под названием "пешмерга" курдской автономии на севере Ирака - Report) печальны".

Хайдер Аль-Абади сказал, что выборы в парламент Ирака пройдут в заранее объявленный срок - в мае 2018 года. Он подчеркнул, что поскольку Хашди Шаби является военной структурой, она не будет участвовать в выборах.