Премьер-министр Индии призвал к миру и стабильности в Кашмире

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к миру и стабильности в Джамму и Кашмир, где с прошлой недели продолжаются беспорядки, унесшие жизни не менее 31 человека.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр по кадрам офиса главы правительства Джитендра Сингх.

Премьер-министр также выразил надежду, что мирным гражданам не будут причинены какие-либо неудобства или вред.

По словам министра по кадрам, премьер-министр заверил, что центральные власти окажут любую помощь руководству Джамму и Кашмир в урегулировании ситуации.