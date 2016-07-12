 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Премьер-министр Индии призвал к миру и стабильности в Кашмире

    Столкновения в Кашмире унесли жизни 31 человека

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к миру и стабильности в Джамму и Кашмир, где с прошлой недели продолжаются беспорядки, унесшие жизни не менее 31 человека.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр по кадрам офиса главы правительства Джитендра Сингх.

    Премьер-министр также выразил надежду, что мирным гражданам не будут причинены какие-либо неудобства или вред.

    По словам министра по кадрам, премьер-министр заверил, что центральные власти окажут любую помощь руководству Джамму и Кашмир в урегулировании ситуации.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi