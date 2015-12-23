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    Премьер-министр Грузии объявил о своей отставке

    Гарибашвили: Я покидаю сегодня эту должность, но остаюсь верным солдатом нашей страны

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подал в отставку. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Грузия Online, об этом он заявил сегодня на чрезвычайном брифинге в администрации правительства.

    Премьер поблагодарил своих соратников по коалиции, членов правительства и свою семью. 

    "Я покидаю сегодня эту должность, но остаюсь верным солдатом нашей страны", - заявил Гарибашвили.

    Предполагается, что кандидатом на пост премьер-министра Грузии будет действующий глава МИД Грузии Георгий Квирикашвили, который будет исполнять обязанности премьера до избрания парламентом нового.

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